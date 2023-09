Nachdem diese Regeln nun ein halbes Jahr gelten, hat der Verband forschender Pharmaunternehmen (vfa) dazu jetzt eine Evaluation vorgelegt. Verbandspräsident Han Steutel betrachtet das GKV-FinStG als „misslungene Gesetzgebung“. Der Gesetzgeber habe ohne Not die bewährte Systematik der Erstattungsregeln in Deutschland durcheinandergebracht. „Die Eingriffe in die Nutzenbewertung oder die Rabattierung von Arzneimittelkombinationen erzielen kaum nennenswerte Sparbeträge für die GKV, richten aber gravierende Schäden an“, erklärt Steutel und ergänzt, das System habe „an Planbarkeit und damit an Attraktivität als Innovations- und Produktionsstandort verloren“. Zugleich steige der bürokratische Aufwand der Krankenkassen. Patienten müssten mit Therapieeinschränkungen leben. Steutel sieht daraufhin die Zeit für eine Reformdebatte im deutschen Erstattungsrecht gekommen.

Simulation erwartet massive Folgen der „Leitplanken“

Eine Evaluation der Folgen des Gesetzes ist derzeit schwierig. Denn seit Inkrafttreten der Neuerungen habe noch kein neues Arzneimittel das Bewertungsverfahren komplett durchlaufen, heißt es in der Stellungnahme des vfa. Die Umsetzung des Kombinationsabschlags sei zudem noch unklar. Eine abschließende Bewertung dieses Abschlags sei daher derzeit nicht möglich. Zum nun eingeschränkten Spielraum für die Preisverhandlungen verweist der vfa auf eine Simulation des Gesundheitsökonomen Professor Wolfgang Greiner auf der Grundlage der von 2019 bis 2021 bewerteten Arzneimittel. Hätten für diese 106 Wirkstoffe bereits die neuen Regeln gegolten, wären demnach 70 von den „Leitplanken“ betroffen gewesen. Bei 26 Wirkstoffen hätte der Rabatt mehr als 60 Prozent betragen. In diesen Fällen sei die Wahrscheinlichkeit für einen Marktrückzug oder einen Verzicht auf die Einführung groß.