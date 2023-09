Um der Frage nach dem Risiko solcher Behandlungen nachzugehen, werteten Forscher:innen aus News Jersey Einträge der US-amerikanischen Nationwide Readmissions Database aus. In die retrospektive Kohortenstudie schlossen sie Daten von mehr als 31 Millionen Personen ein, die zwischen 2010 und 2018 in einem US-Krankenhaus entbunden hatten. Von der Analyse ausgeschlossen wurden hierbei Personen, die vor oder während der Entbindung wegen eines kardiovaskulären Vorfalls in ein Krankenhaus eingeliefert wurden.