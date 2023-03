Risiko-Süßer Erythrit?

Die Wissenschaftler machten sich dann auf die Suche nach dem zugrundeliegenden Mechanismus und testeten in vitro (im Reagenzglas), wie sich Erythrit auf Blut und Blutplättchen (Thrombozyten) auswirkt – da sowohl Herzinfarkt als auch Schlaganfall kardiovaskuläre Ereignisse sind, die typischerweise mit einer Störung der Blutgerinnung einhergehen. Sie konnten tatsächlich zeigen, dass der Zuckeraustauschstoff mit steigender Konzentration die menschliche Thrombozytenaggregation fördert und es zu einer beschleunigten Gerinnungsbildung kommt, was sich tierexperimentell an Mäusen bestätigte. Zuletzt führten die Studienautoren noch eine kleine prospektive Studie mit acht gesunden Probanden durch, die ein mit 30 g Erythrit gesüßtes Getränk konsumierten, was laut den Wissenschaftlern einer handelsüblichen Getränkedose entspricht. Und auch hier: Der Erythritspiegel im Blut stieg um den Faktor 1.000, hielt sich über zwei Tage erhöht, und die Blutplättchen veränderten ihre Aktivität signifikant.