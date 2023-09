Seit dem 1. September ist in der Warenwirtschaft die neue Produktgruppe PG30 (Hilfsmittel zum Glukosemanagement) hinterlegt. Da es jedoch viele Kassen versäumt haben, die Verträge anzupassen, ist die Abgabe zum Beispiel von Lanzetten an Diabetiker derzeit in vielen Fällen ungeregelt. Das führt aktuell zu Problemen in den Apotheken.