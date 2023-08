Was ist der SPD-Bundestagsfraktion in der Gesundheitsversorgung in Deutschland wichtig? Die Eckpfeiler hält die Fraktion jetzt in einem fünfseitigen Positionspapier fest, das sie bei ihrer Klausurtagung am gestrigen 28. August 2023 beschlossen hat.

Gemeinwohlorientierung statt freier Marktkräfte

„Für uns stehen die Menschen im Zentrum unserer Politik – für die Patientinnen und Patienten sowie für die Menschen mit Pflegebedarf gestalten wir unsere Gesundheitsversorgung“, stellt die Fraktion in ihrem Leitbild zunächst klar. Zwar sei das Niveau der Gesundheitsversorgung hierzulande hoch, allerdings auch vergleichsweise teuer und in vielen Bereichen ineffizient. Die Beitragszahlerinnen und -zahler erwarteten einen verantwortungsvollen Umgang mit ihrem Geld. Daher gelte es, die Gemeinwohlorientierung im System hervorzuheben. „Eine starke Orientierung an Marktkräften, verbunden mit Gewinnmaximierung und dem Abschöpfen von Renditen führt nicht zu einer besseren Versorgung von Patientinnen und Patienten und pflegebedürftigen Menschen“, konstatiert die SPD-Bundestagsfraktion.

Um die Finanzierung der Sozialversicherung für Gesundheit und Pflege sicherzustellen, müssen dem Papier zufolge „Effizienzreserven gehoben und nachhaltige Finanzierungswege beschritten werden“. Bedarfsnotwendige Leistungen wollen die Sozialdemokraten dabei nicht streichen. Zudem bekennen sie sich ausdrücklich zur Umlagefinanzierung in der Kranken- und Pflegeversicherung. Sie erinnern an die Einigung im Koalitionsvertrag, Beiträge für Bürgergeldempfängerinnen und -empfänger sowie die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige und einen Ausgleich für pandemiebedingte Zusatzkosten der Pflegeversicherung aus Steuermitteln zu finanzieren. „Grundsätzlich sollen alle versicherungsfremden Leistungen aus Steuermitteln finanziert werden“, heißt es. Um die Kranken- und Pflegeversicherung krisenfest und unabhängiger von der wechselnden Lage des Bundeshaushaltes zu machen, will die SPD überdies die Beitragsfinanzierung stärken. An ihrer Idee einer Bürgerversicherung hält die Fraktion fest.