Wofür steht Karl Lauterbach?

Schon vor fast 20 Jahren hieß es, Karl Lauterbach strebe das Amt des Bundesgesundheitsministers an – nun geht sein Traum endlich in Erfüllung. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gab heute vor Journalisten in Berlin bekannt, dass er Lauterbach für den Posten vorschlagen werde.