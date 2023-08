GMP – auch wenn Phamazeut:innen diese Abkürzung bisweilen scherzhaft mit „große Mengen Papier“ übersetzen, ist ihnen bewusst, dass sich hinter der guten Herstellungspraxis (good manufacturing practice) wichtige Minimalanforderungen verbergen, die Hersteller erfüllen müssen, wenn sie Arzneimittel für den europäischen Markt produzieren.

Mit den für alle Produkte geltenden grundlegenden Anforderungen beschäftigt sich das GMP-Hauptdokument. Spezielle Anforderungen, die zusätzlich für die einzelnen Produktkategorien gelten, sind in den Annexen geregelt. Vorschriften für sterile Arzneimittel finden sich etwa in Annex 1, von dem eine neue Version am heutigen 25. August 2023 in Kraft tritt.