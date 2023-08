Woher kommt nun also der Anstieg der B. parapertussis-Fälle? Für eine Zunahme der Schwere der Erkrankungen gab es laut Epidemiologischem Bulletin keine Hinweise. Anzunehmen sei jedoch der Einfluss mehrerer Faktoren: Zum einen ist ein sogenannter „Nachholeffekt“ nach der COVID-19-Pandemie wahrscheinlich, bei dem der Erreger auf eine größere Gruppe von ansteckbaren Personen trifft, deren Immunsystem noch nie oder lange nicht mehr in Berührung mit dem Erreger gekommen ist. Dass ein solcher Effekt für B. pertussis nicht beobachtet werde, könne an der hohen Impfquote bei Kindern liegen. Zum anderen habe sich während der Pandemie der Einsatz von Multiplex-PCR-Verfahren mehr und mehr etabliert. Es sei daher anzunehmen, dass mehr Fälle identifiziert und dem Erreger zugeordnet werden.

Grund zur Panik sind die Zahlen des RKI daher nicht, aber ein guter Anlass für einen Blick in den Impfpass. Eine Pertussis-Impfung wird von der STIKO nicht nur für Kinder empfohlen, sondern auch Auffrischungsimpfungen für Erwachsene.