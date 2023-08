Botendienstvergütung für alle erstattungsfähigen Arzneimittel

Schon die Verstetigung der Botendienstvergütung war keine unumstrittene Angelegenheit. Seit dem 1. Januar 2021 können Apotheken bei der Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel je Lieferort und Tag einen zusätzlichen Zuschlag von 2,50 Euro zuzüglich Umsatzsteuer erheben. Die vorangegangene Regelung in der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung, die auch noch 5 Euro und außerdem Botendienste für PKV-Versicherte vorgesehen hatte, war geschaffen worden, um Kontakte während der Pandemie zu reduzieren.

Der Übergang gestaltete sich schwierig, in der Verbändeanhörung zum Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz (VOASG) hatte es noch breite Ablehnung gegeben. Die ABDA hingegen machte in ihrer Stellungnahme klar, dass sie nicht nur weiter für eine Vergütung in Höhe von 5 Euro ist, sondern deren Gültigkeit erweitern will: auf alle Arzneimittel, die erstattungsfähig sind. Die Botendienstvergütung wurde zwar verstetigt, aber bekanntlich ist der Vorschlag der ABDA nicht durchgekommen.

Allerdings taucht die Ausweitung der Pauschale auf erstattungsfähige Arzneimittel nun in einem Leitantrag des Thüringer Apothekerverbands und der Apothekerkammer Berlin zum Deutschen Apothekertag 2023 wieder auf. Er sieht zudem vor, dass sich die Aufwandsentschädigung an einer geeigneten Kenngröße orientiert und regelmäßig angepasst wird.