Dabei fällt unter anderem auf, dass das Ministerium vom Mehrumsatz in der Pandemie unmittelbar auf die Einkommenssituation der Apothekerinnen und Apotheker schließt – und damit so einiges miteinander vermengt, was nicht zusammengehört. Unter anderem differenziert das BMG nicht zwischen Umsatz und Ertrag. Auch dass die Zahl der Arzneimittelpackungen gestiegen ist, belegt erstmal nur, dass die Apotheken vergleichsweise viel Arbeit hatten, aber nicht, was letztlich finanziell in den Betrieben hängengeblieben ist. Dass in den vergangenen Jahren Zuschläge etwa zum Nacht- und Notdienst, zum Botendienst und zur Vergütung der Abgabe von Betäubungsmitteln geschaffen wurden, ist zwar korrekt. Kostendeckend vergütet werden diese Leistungen aber dennoch nicht.

Ganz offenbar versucht das Ministerium, dem Berufsstand schon vor dem Protest den Wind aus den Segeln zu nehmen. Auf die Reaktion der ABDA darf man wohl gespannt sein.