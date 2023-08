Die Umstrukturierung des Notdienstes ist in vielen Kammerbezirken ein Thema. Der klare Trend: weg von festen Kreisen hin zu einem gleichmäßigen Netz auf der Grundlage der Geodaten jeder Apotheke. Einige Kammern haben dies schon umgesetzt, einige sogar über Kammergrenzen hinweg, zum Beispiel in Nordrhein und Westfalen-Lippe. Andere Kammern arbeiten daran, zum Beispiel Baden-Württemberg.

Auch in Hessen stand eine Notdienstreform auf der Agenda der Verantwortlichen. Die Zahl der Notdienste war dort bislang sehr ungleichmäßig verteilt, berichtete Kammerpräsidentin Ursula Funke im Mai dieses Jahres gegenüber der DAZ. In den großen Städten sind es weniger als 20 im Jahr, in ländlichen Gegenden wie in Nordhessen leisten einige Kolleginnen und Kollegen mehr als 100, im Einzelfall sogar mehr als 200 Dienste in einem Jahr. So stelle die Notdienstbelastung häufig eine große Hürde für eine Nachfolgersuche dar, sagte Funke.