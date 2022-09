Die Geschäftsführerin Ökonomie der ABDA, Claudia Korf, sieht in dem Datenpanel „eine kontinuierliche Investition in die Zukunft des Berufsstandes, weil sich dadurch die Vielfalt der Apotheken und die Trends der Arzneimittelversorgung systematisch erfassen und auswerten lassen“. Die generierten verlässlichen Leistungszahlen dienten für Gespräche mit Politikern und für Verhandlungen mit Krankenkassen. Außerdem fließen sie in den Apothekenwirtschaftsbericht und das Statistische Jahrbuch „Die Apotheke: Zahlen, Daten, Fakten“ ein und umfassen Details etwa zu Nacht- und Notdiensten, Botendiensten und dem Zusatzaufwand in der Pandemiezeit.