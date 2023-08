Apothekerverband SH: Abgaberangfolge weiter beachten!

Mit Inkrafttreten des ALBVVG ist es für die Apotheken zumindest theoretisch leichter geworden. Sie können bei Nichtverfügbarkeit eines nach Rahmenvertrag abzugebenden Arzneimittels dieses gegen jedes verfügbare wirkstoffgleiche Arzneimittel austauschen, und zwar ohne die ganze Reihe Schritt für Schritt abzuarbeiten, um nach preisgünstigen bzw. importierten Arzneimitteln zu suchen. So sollen Apotheken bei Nichtlieferbarkeit die Patient:innen schneller versorgen können. Nichtverfügbarkeit liegt vor, wenn das Arzneimittel innerhalb einer angemessenen Zeit nicht beschafft werden kann.

Offenbar gibt es aber noch einige Details zu klären. Daher rät der Apothekerverband Schleswig-Holstein seinen Mitgliedern in einem Rundschreiben vom Montag, aufgrund von „derzeit noch nicht abgeschlossenen rechtlichen Prüfungen und Abstimmungen vorerst an der Abgaberangfolge des Rahmenvertrages gem. § 129 Absatz 2 SGB V ohne Präjudiz für die Sach- und Rechtslage und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht festzuhalten“. Sobald die offenen Fragen geklärt sind, wolle man die Mitglieder schnellstmöglich informieren. Alle anderen Vereinfachungen im Zuge des ALBVVG, zum Beispiel die Einschränkung der Nullretaxationen in bestimmten Fällen, bleiben dem Verband zufolge unverändert.