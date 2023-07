Hohes kardiovaskuläres Risiko – vegetarische Ernährung könnte helfen

Literatur

Wang T et al. Vegetarian Dietary Patterns and Cardiometabolic Risk in People With or at High Risk of Cardiovascular Disease. Cardiology, 25. Juli 2023, https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2807597

Herzgesunde Ernährung. Deutsche Herzstiftung e. V., https://herzstiftung.de/ihre-herzgesundheit/gesund-bleiben/ernaehrung