Bei Nagetieren konnte bereits gezeigt werden, dass Ceramide an der Regulierung von Entzündungen, Insulinresistenz und Stress beteiligt sind: Erhöhte man die Expression der Ceramid-Synthese-Enzyme (CerS-6) und stieg Cer-16, wurden die Tiere besonders anfällig für Insulinresistenz, Mäuse ohne CerS-6 waren hingegen vor Fettleibigkeit und Glukoseintoleranz geschützt, fanden Wissenschaftler in einer bereits 2014 erschienenen Studie („Obesity-Induced CerS6-Dependent C16:0 Ceramide Production Promotes Weight Gain and Glucose Intolerance“), veröffentlicht in „Cell“, heraus. „Diese Experimente zeigen, dass die Hemmung von CerS6 ein spezifischer Ansatz für die Behandlung von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes mellitus ist“, erklärten die Forschenden damals schon. Nun sind Mäuse keine Menschen, doch auch für Menschen gibt es bereits Daten aus epidemiologischen Studien, die eine Verbindung zwischen Ceramiden, Dihydroceramiden und kardiovaskulären Erkrankungen („European Heart Journal“: „Development and validation of a ceramide- and phospholipid-based cardiovascular risk estimation score for coronary artery disease patients“) herstellen und für die konkreten Ceramide Cer-18, Cer-20 und Cer-22 zu Diabetes mellitus Typ 2 („The Journal of Nutrition“: „Plasma Ceramide Species Are Associated with Diabetes Risk in Participants of the Strong Heart Study“).