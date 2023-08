Literatur

Forsyth C et al. The effects of the Mediterranean diet on rheumatoid arthritis prevention and treatment: a systematic review of human prospective studies. Rheumatol Int 2018, doi: 10.1007/s00296-017-3912-1

Keyßer G et al. Empfehlungen zur Mediterranen Ernährung als supportive Maßnahme bei rheumatischen Erkrankungen. Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V. 2021, dgrh.de/Start/Publikationen/Empfehlungen/Komplement%C3%A4re-Methoden/Empfehlungen-zur-Mediterranen-Ern%C3%A4hrung.html

Skoldstam L et al. An experimental study of a Mediterranean diet intervention for patients with rheumatoid arthritis. Ann rheum Dis 2003, doi: 10.1136/ard.62.3.208