Bei mediterraner Ernährung denken viele vielleicht an Pizza und Spaghetti. Tatsächlich ist damit aber eine Ernährungsweise gemeint, die reich an Gemüse, Vollkornprodukten, pflanzlichen Ölen, Nüssen, Fisch und Hülsenfrüchten ist. Gemieden werden hochverarbeitete Produkte, wie Tiefkühlpizza oder Süßigkeiten, aber auch weitestgehend Fleisch, Milchprodukte und Alkohol. In der Ernährungsforschung wird die mediterrane Ernährungsweise oft als „Goldstandard“ angesehen, da viele Beobachtungsstudien und Übersichtsarbeiten positive Effekte ausmachen konnten: So soll die pflanzenbasierte, ölreiche Ernährung einen protektiven Effekt auf kardiovaskuläre Krankheiten besitzen und wird beispielsweise in der Ernährungstherapie bei der Rezidivprophylaxe des Brustkrebses bereits eingesetzt. Außerdem konnte in einer Übersichtsarbeit eine Reduktion der Gesamtmortalität festgestellt werden.