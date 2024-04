Seit dem 1. April entfällt die Pflicht zur Präqualifizierung bei apothekenüblichen Hilfsmitteln. Im Februar hatten die jeweiligen Gremien des Deutschen Apothekerverbands (DAV) und des GKV-Spitzenverbands der „Vereinbarung über die Festlegung apothekenüblicher Hilfsmittel gemäß § 126 Absatz 1b SGB V“ zugestimmt, die festlegte, welche Versorgungsbereiche betroffen sind.

Die Agentur für Präqualifizierung (AfP) nimmt seit Anfang des Monats bis einschließlich den 30. Juni Sonderkündigungen an. Die Vereinbarung mit AfP ist dann beendet, die Zertifikate werden ungültig und die AfP kümmert sich um die Austragung in den Listen der GKV. Werden die Kündigungen per E-Mail oder Brief eingereicht, kostet dies 89 Euro. Wird ein Onlineformular der AfP genutzt, müssen 45 Euro gezahlt werden.

Der Hessische Apothekerverband (HAV) zeigte sich am Mittwoch „mehr als irritiert“ darüber, dass die Sonderkündigungen Geld kosten. „Diese weitere Belastung für Apotheken in ohnehin schwierigen Zeiten hätte man sich im Sinne aller Kolleginnen und Kollegen sparen können“, sagte der HAV-Vorsitzende Holger Seyfarth laut einer Pressemitteilung.