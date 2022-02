Folsäure – schon bei Kinderwunsch einnehmen

Es gibt nur wenige Menschen, die Nahrungsergänzungsmittel brauchen – Schwangere und Stillende gehören dazu. So sollen diese zwar kalorientechnisch nicht „für zwei“ essen, doch bestimmte Nährstoffe fördern die gesunde Entwicklung des Kindes. Essenziell sind dabei vor allem Folsäure und Jod. Professor Martin Smollich (Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein) nennt die beiden Mikronährstoffe in einem Beitrag seines „Ernährungsmedizinblog“ deswegen als „Top 1“ und „Top 2“ der wichtigsten Mikronährstoffe in Schwangerschaft und Stillzeit.

Das ist zwar ein alter Hut, dennoch hapert es wohl in der Praxis, insbesondere bei der Supplementierung von Folat bereits bei Frauen mit Kinderwunsch – also vor der Empfängnis. Denn: „Eine optimale Folsäureversorgung ist sogar schon ab dem ersten Tag der Schwangerschaft wichtig. Da viele Frauen aber in den ersten Wochen noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind, heißt das: Jede Frau, die schwanger werden möchte und könnte, sorgt am besten schon vor Eintritt der Schwangerschaft für eine gute Folsäurezufuhr“, erklärt Smollich. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) rät zur Supplementierung von Folsäure, am besten bereits bei Kinderwunsch und sodann während der Schwangerschaft, ebenso hält sie Jod für essenziell.