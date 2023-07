Hinter dem Volumen stecken 8.638 geprüfte Rezepte beziehungsweise 4.534 zusammengefasste Retaxationsvorgänge (Vorjahr: 14.362 bzw. 6.747). In 2.412 dieser Vorgänge konnte der LAV sich durchsetzen – in 2.122 Fällen waren die Beanstandungen hingegen berechtigt. Die berechtigten Fälle waren mit insgesamt 335.776 Euro vom Volumen her allerdings deutlich niedriger (Vorjahr 591.989 Euro).

Hoffnung auf neue Retaxeinschränkungen

Weniger Fälle, aber mehr Geld zurückgefordert – dazu erklärt LAV-Geschäftsführerin Ina Hofferberth: „Das heißt, dass Apotheken immer öfter mit Retaxationen teurerer Arzneimittel konfrontiert waren – die dann aber häufig durch das Einspruchsverfahren des LAV abgewendet wurden.“ Jetzt ist die Hoffnung groß, dass die Situation künftig besser wird. Allerdings: „Die nun im ALBVVG beschlossenen Änderungen werden künftig in Einzelfällen zur Entspannung führen, aber bei weitem nicht bei allen Fällen“, so Hofferberth. Aus ihrer Sicht hätten die Regelungen des ALBVVG ruhig weitergehender sein können. „Grundsätzlich bleibt für Apotheken eine ungerechte Situation. Sie werden für Versäumnisse anderer mit Retaxationen in die Haftung genommen, obwohl der Versicherte ordnungsgemäß versorgt wurde“, so Hofferberth.