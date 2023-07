Bei fokaler, also auf begrenzten Flächen wie Achselhöhlen, Handflächen oder Fußsohlen vorkommender Hyperhidrosis sind Aluminium-haltige Antitranspirantien erste Wahl. Auch gerbstoffhaltige Adstringentien und Salbei-Extrakt sind bei fokaler Hyperhidrosis geeignet. Aluminiumverbindungen blockieren vorübergehend die Ausführungsgänge der Schweißdrüsen, indem sie mit den vorhandenen Proteinen, wie Keratin, Komplexe bilden, außerdem wirken sie antibakteriell. Vor knapp zehn Jahren waren diese Produkte in die Diskussion gelangt, da es Zweifel an der Sicherheit gab. Die Datenlage war zu diesem Zeitpunkt sehr dünn. Inzwischen hat das Bundesinstitut für Risiko­bewertung weitere Studien ausgewertet und 2020 in einer Stellungnahme konstatiert, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den regelmäßigen Gebrauch von Aluminium-haltigen Antitranspirantien nach gegenwärtigem wissenschaftlichem Kenntnisstand unwahrscheinlich sind.

Hauptwirkstoffe Präparate Bemerkungen Aluminiumsalze (z. B. Dialuminium­chloridpentahydroxid) Hidrofugal Kosmetika als Deo-Stick, Deoroller, Spray, Fußspray, Zerstäuber Aluminiumacetat-tartrat Essitol® nicht-apothekenpflichtiges Arzneimittel; Tabletten zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut Aluminiumtrichlorid-6-Wasser Odaban Kosmetikum als Spray; auch als Fuß- und Schuhpuder mit Aluminium-Kaliumsulfat und Tahitipfefferblätter-Extrakt Dialuminiumchloridpentahydroxid Vichy Deodorant 48h Roll-On Kosmetikum Methenamin Antihydral® als Salbe, Spray Kosmetikum als Spray; apothekenpflichtiges Arzneimittel als Salbe Gerbstoffe, synthetisch Tannosynth®, Tannolact® apothekenpflichtige Arzneimittel; als Creme, Lotion, Badezusatz Eichenrinde lose Teedroge Salbeiblätter lose Teedroge Salbeiblätter-Trockenextrakt Sweatosan® Tabletten, Salvysat® Filmtabletten apothekenpflichtige Arzneimittel; nicht länger als zwei Wochen anwenden Salbeiblätter-Extrakt, Salbeiöl Salvysat® Flüssigkeit apothekenpflichtige Arzneimittel