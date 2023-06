In einigen Fällen kann die übermäßige Schweißproduktion einer Grunderkrankung zugeordnet werden, es liegt dann eine sogenannte sekundäre Hyperhidrose vor. Hierzu gehören beispielsweise Diabetes mellitus und Parkinson. Auch im Rahmen des Eintritts in die Menopause, kann es zur Hyperhidrose kommen. Weiterhin sollten Drogen und Medikamente als mögliche Auslöser einer sekundären Hyperhidrose beachtet werden. So ist die Nebenwirkung Hyperhidrose etwa bei Antidepressiva (SSRI, SNRI) und Parasympathomimetika beschrieben worden.

Während die sekundäre Hyperhidrose den ganzen Körper betreffen kann (generalisiert), zeigt die primäre Hyperhidrose in der Regel eine lokal begrenzte (fokale) Ausprägung. Bei dieser Form, der kein ersichtlicher Auslöser zugrunde liegt, sind am häufigsten Achseln, Handflächen, Fußsohlen und der Kopf betroffen [3].