Führungswechsel – Ende der Ära Lang bei der Sanacorp

Es gibt einen Wechsel an der Spitze der Sanacorp: Zum 1. Juli 2024 übernimmt der 51-jährige Patrick Neuss den Vorsitz des Vorstands des genossenschaftlich organisierten Pharmagroßhändlers, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens vom Freitag hervorgeht. Er löst damit im Jahr des 100-jährigen Jubiläums Herbert Lang ab, der 14 Jahre lang den Posten innehatte.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei der Sanacorp und weiß um die existenzielle Bedeutung der Vor-Ort-Apotheken für die Gesundheits- und Arzneimittelversorgung der Bevölkerung“, erklärte Neuss laut der Sanacorp-Pressemitteilung. Der studierte Betriebswirt verantwortete in der Vergangenheit unter anderem das Handelsgeschäft der europäischen Consumer Electronics Verbundgruppe E-Square mit Sitz in Brüssel sowie ElectronicPartner International mit Sitz in Düsseldorf. Zudem führte er für die Ingolstädter MediaMarktSaturn Retail Group das internationale Import- und Eigenmarkengeschäft. Seit dem Jahr 2017 ist Neuss Geschäftsführer der Begros, eines Möbel-Einkaufsverbunds von 17 Gesellschaftern mit mehr als 300 großflächigen Einrichtungshäusern und Fachmärkten im In- und Ausland und einem Außenumsatz von rund 6,5 Milliarden Euro.