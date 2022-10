Der Pharmagroßhändler Sanacorp hat Anteile des Botendienst-Anbieters Aponia erworben. Über die Höhe der Beteiligung machte Sanacorp in einer Presseerklärung keine Angaben, betonte aber, dass durch diesen Schritt die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen auch auf operativer Ebene gestärkt werde: Durch eine neu geschaffene Schnittstelle könnten teilnehmende Apotheken des Mea-Shops den Botendienst Aponia künftig direkt an ihren Online-Shop anbinden. Prozesse in der Apotheke würden so vereinfacht.