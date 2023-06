Der Hintergrund ist leicht erklärt: Auch wenn die ABDA zahlreiche Daten zur Verfügung stellt, etwa aktuell wieder in ihrer Zahlen-Daten-Fakten-Broschüre, ebenso das DAPI, begegnen Politik und Kassen diesen immer wieder skeptisch. Künftig soll es für die politische Interessenvertretung eine Datenbasis geben, an der niemand mehr zweifeln kann.

Die Projektphase 1 ist bereits abgeschlossen. Ihr Ziel war, das grundlegende Konzept der ABDA für den Hub durch externe Berater zu evaluieren. Ist es wirklich machbar und was wird es in den weiteren Projektphasen kosten? Bereits im April 2023 wurden die Ergebnisse der von der Comline GmbH durchgeführten Evaluation dem Geschäftsführenden ABDA-Vorstand vorgestellt. Dieser hat die Ergebnisse abgenommen und befürwortet eine Fortführung des Projekts. Nun ist also die Mitgliederversammlung am Zug. Sie soll sich ebenfalls dafür auszusprechen, dass der Daten-Hub weiterläuft – mit demselben Beratungsunternehmen. Zudem soll sie den ABDA-Gesamtvorstand ermächtigen, auf Basis der Ergebnisse der Projektphase 2, in der die Details zu den Projektteilen auszuarbeiten sind, über einen Übergang zu Projektphase 3 (insbesondere Programmierung) und die notwendigen Auftragsvergaben zu beschließen.

Mehr als 1,2 Millionen Euro veranschlagt

Während die Finanzierung der Projektphase 1 durch die Umwidmung existierender Projektmittel im ABDA-Haushalt möglich war, muss nun für die nächsten Phasen ein Extra-Posten für den Daten-Hub geschaffen werden. Die Kosten werden auf 1,26 Millionen Euro netto eingeschätzt.

Was den anstehenden Haushalts-Beschluss betrifft, so sollen Beiträge der Mitgliedsorganisationen gegenüber 2023 um durchschnittlich 17,9 Prozent steigen. Das Beitragsvolumen soll von 19,59 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 23,1 Millionen Euro im Jahr 2024 angehoben werden. Das ist ein Zuwachs deutlich über der Inflationsrate – auch wenn die ABDA das Plus vor allem mit den immens steigenden Kosten begründet.