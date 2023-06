Hybrides Arbeiten in der Apotheke: Kann das gelingen?

Im Apothekenalltag gibt es viele ineinander verzahnte Prozesse. Alle Kollegen, die während der Pandemie versucht haben, Pro­zesse in das Homeoffice zu ver­legen, konnten schnell erkennen, was gut funktioniert und was nicht. Alle Aufgaben, bei denen es eine hohe Abhängigkeit der einzelnen Teile voneinander gibt, wo der eine dem anderen zuarbeitet und immer wieder kurze Abstimmungen nötig sind, sind von einem Team vor Ort besser und effizienter zu lösen.

Auf der anderen Seite wirken ein erhöhter Abstimmungs- und Koordinationsbedarf der sozialen Isolation entgegen, wenn viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten müssen. Das gemeinsame, verzahnte Arbeiten an einem Projekt bringt wahrscheinlich mehr Wir-Gefühl, als regelmäßige Online-Meetings, die wie eine Frontal­veranstaltung wirken.

Neues und Komplexes

Neue und komplexe Aufgaben lassen sich schwer einschätzen, wenn sie auf einen zukommen. Erst im Laufe der Zeit erschließt sich das große Ganze. Besonders am Anfang der Pandemie, bei der Suche nach geeigneten Schutzmaßnahmen, wurde uns sehr deutlich, welche Eigendynamiken solche ad hoc auftretenden Änderungen haben können. Nach der ersten Ratlosigkeit gab es eine Fülle von Infor­mationen in E-Mails, Faxen, Nachrichten und weiteren Kanälen. Schnelle Reaktionen und dynamisches Handeln waren gefragt. Bei hoher Komplexität und Dynamik ist es einfacher, wenn das Team sich schnell abstimmen kann. Es müssen immer wieder neue Ideen generiert und viele unterschied­liche Perspektiven bedacht werden, um dann zu handeln und das geplante Vorgehen ggf. anpassen zu können. Allein dadurch, dass Online-Meetings geplant werden müssen und ein Großteil der Koordination dafür aufgewendet wird, wer wann sprechen kann, sind sie weniger agil. Wenn ein Präsenztreffen ausgeschlossen ist, sind sie jedoch die beste Alter­native. Während des Lockdowns wurden in vielen Unternehmen die Teams getrennt, aber im Idealfall war immer eine handlungs­fähige Einheit vor Ort.

Handelt es sich um die Bearbeitung von Problemen, die mit einer Routine gelöst werden können, kann das von zuhause erledigt werden. Wie viele Mitarbeiter einer technischen Servicehotline oder einer Auftragsannahme vom Großhandel sitzen wohl noch im Großraumbüro?

Faktor X

In jedem Arbeitsbereich gibt es individuelle Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Vielleicht fehlen die Räumlichkeiten, um störungsfreie Arbeitsplätze einzurichten oder durch die Umstrukturierung auf einen Co-Working-Space steht nicht jedem Mitarbeiter ein Arbeitsplatz zur Verfügung.

Es gibt Tätigkeiten, die den Umgang mit sensiblen Daten und damit besonderer Sicherheitsvorkehrungen bedürfen. Ein wich­tiges Kriterium bei der Entscheidung, ob die Arbeit im Homeoffice möglich ist oder nicht.

Das Team agil arbeiten lassen

Die Frage Homeoffice oder Präsenz ist viel mehr eine Frage, welche Tätigkeit ausgeführt wird und wie das Team zum besten Ergebnis kommen kann. Pauschale Aussagen, wie gearbeitet werden soll oder sogar Arbeitsvorgaben für das ganze Unternehmen, machen unter Umständen für einige Arbeitsbereiche oder spe­zielle Auf­gaben keinen Sinn, sondern behindern eher den Arbeitsfluss. Deswegen sollte man sich die Fragen stellen: „Braucht es einen erhöhten Wissensaustausch oder kreative Lösungen?“, „Sind Lernprozesse notwendig?“, „Sind die Arbeitsschritte stark voneinander abhängig?“, „Ist das Problem neu und komplex?“ oder „Gibt es individuelle Faktoren?“.

Mit den Antworten lässt sich viel leichter die beste Vorgehensweise klären, um erfolgreich voranzukommen.