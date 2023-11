Wie Führungskräfte Aufgaben abgeben können

Nicht jede Aufgabe lässt sich sinnvoll delegieren. Eine häufige Empfehlung ist unwichtige, aber dringende Aufgaben zu delegieren. Wichtige und dringende Aufgaben sollten selbst von der Führungskraft erledigt werden. Auf „den letzten Drücker“ uninteressante Aufgaben abzuarbeiten, ist jedoch nichts, was Mitarbeiter motiviert. Viel interessanter ist die Frage, was ich zwingend als Führungskraft selbst machen muss und was eher zu den Interessen, Stärken und der Expertise eines Kollegen passt. Nur wer seinen Interessen nachgehen und seine Stärken einsetzen kann, bleibt motiviert.

Nicht in jedem Fall muss die Wahl auf den Profi im Team fallen. Aufgaben dienen der Entwicklung und geben unerfahreneren Mit­arbeitern die Möglichkeit, fachlich voranzukommen. In diesem Fall muss ein größeres Zeitkontingent eingeplant werden für die Ein­arbeitung in das Thema und für Rückfragen. Das lohnt sich. Die Übertragung von Verantwortung, die mit der Aufgabe einhergeht, zeigt Wertschätzung und Vertrauen dem Mitarbeiter gegenüber.