Apotheken erhalten 433,38 Euro für jeden Vollnotdienst

Der geschäftsführende Vorstand des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) hat eine Pauschale von 433,38 Euro für jeden im ersten Quartal 2023 geleisteten Vollnotdienst festgesetzt. Wie der Nacht- und Notdienstfonds des DAV (NNF) mitteilt, hat er die entsprechenden Pauschalen Ende vergangener Woche direkt an die Apotheken überwiesen.

Damit hat die Pauschale erneut einen Spitzenstand erreicht. Schon im Vorquartal lag sie mit 427,55 Euro so hoch wie nie zuvor in ihrer zehnjährigen Geschichte. Nun sind es nochmals 5,83 Euro mehr. Die Pauschale geht an 17.881 Apotheken für 93.904 geleistete Vollnotdienste. Im Vorquartal (Q4/2022) waren es 97.308 geleistete Vollnotdienste, im Vorjahresquartal (Q1/2022) 95.865.