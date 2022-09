Im zweiten Quartal 2022 stehen auf dem Treuhandkonto des Nacht- und Notdienstfonds (NNF) 38.938.327,30 Euro zur Verfügung, um für die Notdienstpauschalen an die Apotheken ausgezahlt zu werden. Das teilte der NNF in einer Presseinformation mit. Daraus ergibt sich für die 96.710 erbrachten Vollnotdienste der Apotheken jeweils eine Pauschale in Höhe von 402,63 Euro. Die Bedingung für Vollnotdienste ist dabei, dass sie von spätestens 20 Uhr bis mindestens 6 Uhr geleistet worden sind. Die Auszahlung durch den NNF sollte bereits Ende der vergangenen Woche angewiesen worden sein, sie erfolgt direkt an die Apotheken.