Zahnärzte wollen „gemeinsam mit Apotheken kämpfen“

In einem gemeinsamen Grußwort an die Apothekerkammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, das der Redaktion vorliegt, haben die nordrheinischen Zahnärztekammer und die kassenzahnärztliche Vereinigung sowie ihre Pendants auf Bundesebene klargestellt: Zahnärzte stehen auf der Seite der Apotheken. Gemeinsam soll gegen die „verfehlte Gesundheitspolitik der Bundesregierung gekämpft“ werden. In der Politik würden Stimmen aus Praxis und Wissenschaft „bewusst überhört“ – und so will man nun gemeinsam laut werden.