Um selber einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten, verkauft das Künstlerduo die Bilder zu marktüblichen Kunstpreisen und spendet einen Teil der Erlöse an Organisationen, die selbst das Thema Nachhaltigkeit voranbringen. So ging zuletzt ein Teil des Verkaufserlöses an die Krefelder Tafel. Auch die im benachbarten Tönisvorst ansässige Organisation Action Medeor, die sich als Medikamenten-Hilfswerk für die Versorgung von Menschen in Notlagen wie etwa im Ukraine-Krieg einsetzt, gehört zu den Empfängern. Aber auch etwa Foodsharing-Plattformen. Denn mit dem Pharmamüll und der dort mangelnden Nachhaltigkeit sei es das Gleiche in unseren westlichen Zivilisationen wie mit Lebensmittelverschwendung oder dem wachsenden Müllberg aus der Bekleidungsindustrie. „Ich bleibe bei meiner Kunst, aber bei dem Pharma-Fokus“, sagt Recker. Die Botschaft aber gehe natürlich darüber hinaus.