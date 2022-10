Novo Nordisk hatte bereits vor einiger Zeit versucht, ein Recyclingprogramm für Insulin-Fertigpens auf die Beine zu stellen, stellte es 2004 jedoch aus Kostengründen wieder ein. Seit 2021 sind das Thema und Novo Nordisk zurück in den Medien. „Erstes Pilotprojekt zum Recycling von Injektionspens in britischen Apotheken gestartet“, titelte das „Pharmaceutical Journal“ im November 2021. Novo Nordisk habe das „PenCycle-Programm“ ins Leben gerufen, um es Patient:innen zu ermöglichen, ihre „FlexPen“- und „FlexTouch“-Geräte zu recyclen, hieß es. Doch Anfang 2022 war man noch nicht so weit, das Projekt landesweit auch wirklich in die Praxis einzuführen. Es war in Großbritannien auf Pens beschränkt, die direkt nach der Produktion entsorgt werden mussten. In Dänemark war es hingegen bereits für mindestens drei Jahre zur Abgabe der Pens in Apotheken auf ganz Dänemark ausgeweitet worden (Projekt „Returpen“).