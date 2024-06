Pädiatrische Fachgesellschaften aus Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz fordern in einer am 19. Mai veröffentlichten Stellungnahme Pharmafirmen zur Nachhaltigkeit auf. Den größten Einfluss auf Treibhausgasemissionen in einer durchschnittlichen kinder- und jugendmedizinischen Praxis hätten Medikamente – insbesondere hinsichtlich des Verpackungsmülls.

Gerade bei Impfstoffen könne auf eine erhebliche Menge Verpackungsmüll verzichtet werden, ohne Qualitätseinbußen: