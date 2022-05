„Twincretin“ Tirzepatid überzeugt bei Adipositas

Tirzepatid ist ein dualer Rezeptoragonist, der sowohl an GLP-1- als auch an GIP-Rezeptoren bindet. In einer aktuellen Phase-III-Studie konnte mit dem Co-Agonisten dosisabhängig ein Gewichtsverlust von 22,5 Prozent beziehungsweise 24 kg erreicht werden. In den USA ist die Substanz nun bei Typ-2-Diabetes zugelassen worden, die Zulassung für Europa wird noch in diesem Jahr erwartet.