Phoenix Gruppe baut Marktposition aus

Auch die europaweit tätige Phoenix Group kämpft seit vergangenem Jahr mit den Herausforderungen der Corona-Krise. Doch zugleich hat die Pandemie dem Pharmagroßhändler und Apothekenbetreiber neue Tätigkeitsfelder und Verantwortungen eröffnet. Dazu gehört unter anderem die Durchführung von Impfungen in eigenen Apotheken in Litauen, in der Schweiz und im Vereinigtem Königreich. Mit dem Jahresergebnis 2020/21 sind Vorstandsvorsitzender Sven Seidel und Finanzchef Helmut Fischer sehr zufrieden und blicken optimistisch in die Zukunft.