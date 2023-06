Kolleginnen und Kollegen, die viel in den sozialen Medien unterwegs sind, kennen sie vielleicht schon: die liebevoll gestalteten Apotheken-Comics von Antonie Hansen. Unter dem Namen die_offizinqueens veröffentlicht sie regelmäßig Geschichten aus dem Leben einer Offizin-Apothekerin.

Das Ziel: Junge Menschen begeistern

„Der ursprüngliche Grundgedanke war dabei, dem Personalmangel entgegenzuwirken und junge Menschen für den Beruf zu begeistern“, erläutert Apothekerin Hansen gegenüber der DAZ. „Anfänglich startete der Account mit den Einblicken in den Arbeitsalltag der Apotheke, in dem meine Kolleginnen und ich lustige Videos gezeigt haben.“

Inzwischen habe sich der Account deutlich weiterentwickelt – insbesondere durch Hansens Freude am Zeichnen. „Ich habe Figuren erschaffen, die in einem wiederkehrenden Format mit ihrem eigenen Charme die Apothekenwelt erklären“, sagt sie. Dabei rücke sie gern aktuelle Themen in den Mittelpunkt, derzeit zum Beispiel den anstehenden Apotheken-Protesttag am 14. Juni. „Mein Ziel ist es, nach außen zu tragen, wie wertvoll die Apotheke vor Ort ist“, betont die Pharmazeutin.

„Ich brenne für meinen Beruf“

Seit dem Jahr 2004 arbeitet sie in der Mühlen Apotheke Stadt in Neumünster in Schleswig-Holstein. Die Approbation erhielt sie 2005, inzwischen hat sie die Filialleitung der Apotheke übernommen. „Ich brenne für meinen Beruf“, sagt sie der DAZ. Und mit ihren Comics wolle sie der Welt zeigen, wie vielfältig ihre Tätigkeit als Apothekerin ist.

Um noch mehr Kolleginnen und Kollegen für den Apotheken-Protest am 14. Juni zu begeistern, hat Hansen exklusiv für die DAZ eine Botschaft an die Apothekerinnen und Apotheker im Land entworfen, die möglicherweise noch zögern, ob sie sich beteiligen sollen. Um den Comic anzuschauen, können Sie sich einfach durch die Bildergalerie am Seitenanfang klicken.

Wenn Sie das von Antonie Hansen gestaltete Informationsblatt zum Protesttag für Ihre Apotheke verwenden möchten, können Sie es sich hier kostenlos herunterladen.