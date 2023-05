Nach dem Entfernen der Schutzkappe sollte der Autoinjektor zunächst in einem Abstand von etwa zehn Zentimetern zum Oberschenkel positioniert werden. Anschließend ist er in einem Winkel von 90 Grad kräftig in diesen zu stoßen und anschließend etwa zehn Sekunden in der Position zu halten, um eine vollständige Injektion zu ermöglichen.

Ein aktives Auslösen ist nicht notwendig; Die erfolgreiche Applikation ist an einem Klickgeräusch zu erkennen. Nach der Prozedur wird der Injektor langsam entfernt und die Injektionsstelle etwa zehn Sekunden lang massiert. Dadurch wird Stickstoffmonoxid freigesetzt, das zur Vasodilatation und damit zur besseren Verteilung des Wirkstoffs im Körper führt.