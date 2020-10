Emerade – das Ende einer „never ending story“?

Am 13. Oktober ist bei DAZ.online eine Mitteilung zur Aufhebung des Rote-Hand-Briefes vom 9. Dezember 2019 zu „Emerade 150/300/500 Mikrogramm Injektionslösung in einem Fertigpen“ eingegangen. Darin heißt es, dass die „PharmaSwiss Česká republika s.r.o.“ als Zulassungsinhaber und die „Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH“ als Mitvertreiber den Vertrieb des Emerade Fertigpens zum Oktober 2020 wieder aufnehmen. Mit der neu produzierten Ware würden die Maßnahmen zur Mängelbehebung in Bezug auf den initialen Aktivierungsfehler umgesetzt. Zum 1. November 2020 verliere damit der Rote-Hand-Brief vom 9. Dezember 2019 seine Gültigkeit.

Doch wie war das nochmal mit Emerade? Bei den zahlreichen Meldungen dazu konnte man zuletzt den Überblick verlieren.