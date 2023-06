Während die Bundesregierung seit Jahren mit zunehmender Schärfe Maßnahmen beschließt, so Böttrich, „die die Zerstörung der flächendeckenden Apothekenstruktur in Deutschland beschleunigen, verpflichten die Landesregierungen (über die Landesapothekerkammern) die immer weniger werdenden Apotheken dazu, immer mehr Apothekennotdienste auszuführen.“

Böttrich zeigt dieses Missmanagement an mehreren Beispielen auf. Er ist überzeugt, dass sich dieser Trend der Ausdünnung, besonders in ländlichen Gebieten massiv beschleunigen wird. Insbesondere, weil sich für solche Apotheken, die zu besonders vielen Nacht- und Notdiensten eingeteilt sind, keine Nachfolgerinnen und Nachfolger finden lassen: „Eine solche Selbständigkeit will schon heute keiner mehr. Zu Recht“, so Böttrich.