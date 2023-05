Queisser bietet Programm „Tierkompetenz-Apotheke“ an

Am Interpharm-Messestand von Queisser konnte man sich zum umfangreichen Doppelherz-Portfolio informieren. Ein Blickfang am Stand war ein Bodenaufsteller, in dem die neuen Diät-Ergänzungsfuttermittel von Doppelherz für Tiere präsentiert wurden. Queisser unterstützt Apotheken hier mit einem Programm, der „Tierkompetenz-Apotheke“.