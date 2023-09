Mit einem „Tipp-Ex-Roller“ Zecken entfernen

Die patentierte Zeckenmaus soll eine spielerische Beseitigung von Zecken bei Menschen, Hunden, Katzen sowie Pferden ermöglichen. Das Prinzip, mit dem Zecken mithilfe der Maus entfernt werden, entspricht dem einer Zeckenkarte. An ihrer Spitze verfügt die Maus über eine Kerbe, die unter die Zecke geschoben, dann leicht angehoben und mitsamt der Zecke aus dem Fell oder der Haut geschoben wird. Anders als bei der Zeckenkarte bietet die deutliche größere Maus allerdings eine bessere Grifffläche und damit auch eine bessere Kraftübertragung zum Entfernen der Zecke. Dank eines Einsatzes für die Kerbe können sowohl große Tiere als auch kleine Nymphen sicher erfasst werden. Ein weiterer Vorteil. Die in der Kerbe liegende Zecke wird anschließend in die Zeckenmaus gerollt und dort sicher verwahrt. Sie kann dadurch zum einen nicht auf den Boden fallen und ggf. Tier oder Mensch erneut „anfallen“, zum anderen lässt sich in der durchsichtigen Plastikkammer sehen, ob die Zecke vollständig entfernt wurde. Und sollte sich die Stichstelle röten, kann die Zecke darüber hinaus für einen Test auf Borreliose diagnostiziert werden. Angeboten wird die Zeckenmaus in Displays mit je 10 Mäusen. Weitere Informationen: https://zeckenmaus.eu/