Insektenstiche? heat it

Heat it ist ein zertifiziertes Medizinprodukt zur Behandlung von Insektenstichen mittels Wärme. Wie wirkt heat it? Zur Linderung von Juckreiz und Schmerz wird die betroffene Hautstelle kurzzeitig (4 bis 7 Sekunden) auf ca. 51 °C erhitzt. Auf diesen Wärmeimpuls reagieren die Nerven der Haut. Nach dem Stand der Forschung wird davon ausgegangen, dass dies die Reizweiterleitung reduziert und Juckreiz und Schmerzen abnehmen. Dieses Prinzip ist bereits seit längerem bekannt und wird auch genutzt. Heat it vermittelt das Wärmeprinzip allerdings besonders clever. Wie am Stand der Kamedi GmbH und auch bei CC Pharma, die heat it mit vertreiben, zu erfahren war, wird das Medizinprodukt über das Handy aufgeladen. Es steht in zwei Varianten zur Verfügung – für IPhone und Android. Mitgeführt werden kann es ganz einfach als Anhänger an den Schlüsselbund. Bei Bedarf wird es in die Ladebuchse des Handys gesteckt. Es öffnet sich eine zugehörige App, über die die Behandlung initiiert und auch individualisiert werden kann. Nach Gebrauch wandert heat it wieder an den Schlüsselbund. Handy und Schlüssel hat man eigentlich immer dabei – und auf diese Weise dann auch heat it immer parat. Überzeugt uns!