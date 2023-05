Via: Hersteller sollen Apotheken direkt beliefern müssen

„Das Beziehen von Medikamenten gleicht derzeit oftmals einer Lotterie“, heißt es in einer Pressemeldung von Via (Verband innovativer Apotheken e.V.). Die Apotheken sendeten nahezu stündlich verschiedene Besorgerlisten an mehrere Großhandlungen, da das Prinzip gelte „first come, first serve“. Je nach Zeitpunkt der Bestellung, je nachdem bei welchem Großhandel bzw. bei welcher Niederlassung habe die Apotheke im besten Fall das Glück, ein Kontingent von zum Beispiel maximal fünf Antibiotika zu ergattern – oder eben auch nicht. „Der Frust bei Patienten, Verordnern und Apotheken ist gleichermaßen und verständlicherweise groß – im Notdienst medizinisch zum Teil kaum akzeptabel, geschweige denn vermittelbar“, so Via.