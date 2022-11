Erst wenige Tage zuvor hatte der Verband zusammen mit dem Apothekerverband Nordrhein (AVNR) an die Politik appelliert, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Arzneimitteln endlich zu verbessern. „Wenn nicht gegengesteuert wird, wird sich die Engpasssituation bei Arzneimitteln noch in diesem Winter weiter zuspitzen“, warnte Funken gemeinsam mit AVNR-Chef Thomas Preis. Schuld seien auch die Rabattverträge der Krankenkassen: „Wer Arzneimittel zu Konsumgütern degradiert und zum Schnäppchenpreis haben will, bekommt dafür die Quittung in Form von Betriebsschließungen von Arzneimittelherstellern, für die sich die Produktion nicht mehr lohnt.“