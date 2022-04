Mitte des Jahres könnten die pharmazeutischen Dienstleistungen starten

Am gestrigen Dienstagabend stellte sich ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening erneut im Facebook-Live-Talk den Fragen der Kollegenschaft. Aus aktuellem Anlass wurde sie unter anderem gefragt, wie sie zu weiteren Impfungen in Apotheken stehe – beispielsweise gegen FSME oder mit anderen Totimpfstoffen. Der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, hatte solche Überlegungen bereits ins Spiel gebracht. Doch Overwienig will das Thema erst einmal zurückstellen. Zunächst sollte das, was Apotheken schon tun, stabil verankert werden, findet sie. Wenn nun die Politik plane, dass Apotheken künftig in der Regelversorgung gegen Grippe impfen sollen, sollte dies erst einmal umgesetzt werden. Geschehe dies mit guten Erfolgen und guter Resonanz aus der Patientenschaft sowie viel Bereitschaft bei den Kolleg:innen, habe man ein Fundament, von dem aus man weiter argumentieren und schauen könne, ob weitere Bedarfe da seien, so Overwiening. „Lassen Sie uns da richtig gut sein“. Es sollten viele Kolleginnen und Kollegen mitmachen, sodass es für die Menschen etwas Selbstverständliches werde, sich in der Apotheke ihres Vertrauens impfen zu lassen.