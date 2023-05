Rezidivierende Infektionen mit Clostridioides difficile – fäkaler Mikrobiomtransfer wirksam

In der Anwendung und Lagerung einfacher ist das seit dem 26. April 2023 in den USA zugelassene orale Fertigpräparat Vowst™ (Seres Therapeutics). Es muss anders als das rektale Mikrobiomtransfer-Mittel nicht gekühlt gelagert werden, wie aus einer Pressemitteilung der FDA hervorgeht. VowstTM soll ebenfalls nach antibiotischer Therapie eine erneute Infektion mit Clostridioides difficile verhindern. Vier Kapseln täglich an drei aufeinanderfolgenden Tagen konnten in einer der Zulassungsstudien das Rezidivrisiko um den Faktor 3,2 senken. Eine Infektion mit dem Stäbchenbakterium trat in der Verumgruppe bei 12,4 Prozent der Behandelten auf und in der Kontrollgruppe bei 39,8 Prozent. Stallmach merkt hierzu an, dass die Effektivität eines klassischen fäkalen Mikrobiotatransfers in Studien höher sei.