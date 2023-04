Lieferengpässe: Was darf die Apotheke, wenn ein Arzneimittel fehlt?

In nie gekanntem Ausmaß sehen sich aktuell Patientinnen und Patienten, Apothekerinnen und Apotheker mit Lieferengpässen bei Arzneimitteln konfrontiert. Die Kundschaft ist zuweilen verständnislos und verärgert, wenn die benötigten Medikamente nicht zu haben sind. Der Kommunikationsaufwand in der Offizin ist immens. Dies wird inzwischen auch in den Publikumsmedien wahrgenommen. Sie bezeichnen die Zustände zu Recht als eines entwickelten Industrielandes unwürdig. Die Ursachen der Lieferengpässe sind zwar im globalen Zusammenhang komplex, zum Teil aber auch hausgemacht.

Für Apotheken stellt sich die ganz praktische Frage: Was tun, wenn ein Arzneimittel fehlt? Wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen?