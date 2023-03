Umfangreiche Hilfestellungen, unter anderem der Standesvertretungen, gewährleisten eine qualitätsgesicherte Umsetzung der Dienstleistungen. Dennoch wirft der Rollout in der Praxis auch zahlreiche rechtliche Fragen auf. Und genau diesen geht Dr. Bettina Mecking, Geschäftsführerin der Apothekerkammer Nordrhein, Fachanwältin für Medizinrecht und regelmäßige Autorin im AWA – Apotheke & Wirtschaft, in ihrem Auftaktvortrag beim ApothekenRechtTag online nach. Sie wird ein Update geben, was in diesem Kontext erlaubt ist und was nicht.