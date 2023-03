Fällt der Strom aus, kommt das zumeist überraschend – und eine Absprache mit dem Team, wer wann Dienste in der Apotheke übernehmen kann, ist in der Regel nicht mehr möglich. Seißelberg rät: „Treffen Sie klare Absprachen und vereinbaren Sie zum Beispiel, dass wenn der Strom ausfällt und dieser Zustand über Nacht anhält, sich am nächsten Morgen um 8 Uhr nach Möglichkeit das gesamte Team zur Besprechung an der Apotheke trifft.“ Dabei gelte es jedoch zu bedenken, ob einzelne Mitarbeitende etwa auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, die im Ernstfall wohl nicht mehr fahren werden, oder in einen Konflikt geraten, weil sie in einer Hilfsorganisation tätig sind, die dann gefordert ist. Auch familiäre Umstände sollten berücksichtigt werden. Überdies sollte eine verantwortliche Person festgelegt werden für den Fall, dass die Apothekenleiterin oder der Apothekenleiter ausfällt, die dann mit entsprechenden Handlungsvollmachten ausgestattet ist.