Neben der Vorsorge für den Ernstfall, die jede Apotheke treffen sollte, stellt sich auch die Frage, ob man Schäden durch einen Stromausfall versichern kann. Die DAZ hat bei dem auf Apotheken spezialisierten Versicherungsmakler Steffen Bennecke nachgefragt.

DAZ: Ist die Betriebsunterbrechung nach einem Stromausfall versichert?

Bennecke: Versichert ist regelmäßig die Betriebsunterbrechung nach einem versicherten Sachschaden. Ein Stromausfall ist kein Sachschaden. Somit ist auch eine daraus folgende Betriebsunterbrechung nicht versichert. Sollte aus dem Stromausfall ein Sachschaden resultieren, der die Betriebsunterbrechung begründet, zum Beispiel ein Wasserschaden, kann das, je nach Versicherungsvertrag, anders sein. Es gilt bei einigen Versicherern allerdings im Baustein „unbenannte Gefahren“ der Ausschluss Stromausfall als mitwirkende Ursache.

Ist Medikamentenverderb versichert, wenn der Kühlschrank ausfällt?

Mit der entsprechenden Klausel ist das versichert. Die meisten Apotheken finden diese Klausel in ihrem Versicherungsvertrag. Der Ausfall des öffentlichen Stromnetzes ist üblicherweise das Mindeste, was an Risiken versichert ist. Bessere Klauseln versichern jegliches unerwartetes Versagen oder jegliches unerwartetes Niederbrechen der Stromversorgung. Sehr unterschiedlich sind die geltenden Höchstentschädigungen. Wir beobachten Regelungen zwischen 3.000 und 100.000 Euro an Sublimit für Medikamentenverderb im Kühlschrank. Häufig bilden die versicherten Summen nicht die Werte ab, die sich tatsächlich im Kühlschrank befinden können. Das liegt vor allem daran, dass Versicherungsverträge in Apotheken selten aktualisiert werden. Manch einer hat noch den Vertrag, wie ihn der Vorgänger vom Vorgänger einmal abgeschlossen hatte. Denn „der war ja immer zufrieden.“ Bei tendenziell höheren Summen kann auch zwischen DIN und Nicht-DIN-Kühlschränken unterschieden werden.

Wie sind E-Rezepte versichert?

Mit der klassischen Sach-Inhaltsversicherung gegen Feuer und andere Gefahren kann per Klausel auch Rezeptverlust mitversichert werden. Das gilt, wenn es nicht eingeschränkt wird, auch für E-Rezepte. Einige Versicherer konkretisieren in der Klausel, dass dies auch für Rezepte gilt, die auf elektronischen Datenträgern gespeichert sind. Diese Klausel besagt, dass der Rezeptverlust nach einem versicherten Sachschaden mitversichert ist. Versicherte Sachschäden entstehen vor allem durch Feuer, Leitungswasser oder Einbruchdiebstahl. Stromausfälle zählen in der Regel nicht dazu (siehe Frage 1). Auch hier gelten je nach Versicherer oder Vereinbarung unterschiedlich hohe Entschädigungsgrenzen.